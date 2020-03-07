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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة جديدة .. 11 وفاة بسبب "كورونا" بفرنسا

حصيلة جديدة .. 11 وفاة بسبب "كورونا" بفرنسا

حصيلة جديدة .. 11 وفاة بسبب "كورونا" بفرنسا
هسبريس - رويترز
السبت 07 مارس 2020 - 16:25

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم السبت إن اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11.

وذكر البيان أن أحدهما توفي في شمال فرنسا والآخر في نورماندي.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.

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