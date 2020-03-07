36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت إيطاليا، خلال 24 ساعة، 36 حالة وفاة جديدة؛ وهو ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد، منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 233 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.

وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا؛ لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات بعدما كانت الثالثة، إذ يصل العدد الإجمالي إلى 5061 حالة إصابة.

وقال أنجيلو بوريلي، رئيس هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، إن "العمر الوسطي للمتوفين هو 81 عاما، ويعانون من أمراض سابقة"، مشيرا إلى أنه "من بين 5061 إصابة، شفي 589 شخصا".

ويفترض أن تعلن السلطات، اليوم السبت، عن قرارها بشأن 11 بلدة في شمال البلاد، تسكنها 50 ألف نسمة، وخاضعة للعزل منذ أسبوعين. وتقدر مدة حضانة فيروس "كورونا" الجديد بنحو 14 يوما.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية بإيطاليا: "الأرقام تظهر ارتفاعا في الإصابات في مناطق أكثر من مناطق أخرى".

ويطال الفيروس المناطق الإيطالية الـ21 كافة؛ لكن العدد الأكبر من الإصابات يتركز في الشمال.

وأعلن نيكولا زينغاريتي، أمين عام الحزب الديمقراطي، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم في إيطاليا، في وقت سابق اليوم السبت، عن إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19).

وقال زينغاريتي، وهو رئيس إقليم لاتسيو حيث توجد العاصمة روما، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "الأطباء أخبروني بأنني إيجابي للفحص الخاص بفيروس "كورونا"".

وفي سياق تدابير الطوارئ المتتالية لاحتواء العدوى بفيروس "كورونا" المستجد الذي أصاب أكثر من 5 آلاف إيطالي، قررت الحكومة تعطيل المحاكم وجميع مكاتب التقاضي لمدة شهرين.