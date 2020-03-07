24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. الكوارث.. وسؤال إنسانية أو همجية العقل البشري؟! (5.00)

  3. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  4. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  5. العثماني: حالة الوباء مستقرة بالمغرب والحزب يلتزم بقرارات الاحتراز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إصابة العشرات بـ"كورونا" في جنازة شمال إسبانيا

إصابة العشرات بـ"كورونا" في جنازة شمال إسبانيا

إصابة العشرات بـ"كورونا" في جنازة شمال إسبانيا
هسبريس - إفي
السبت 07 مارس 2020 - 20:53

تحولت جنازة أقيمت منذ أسبوعين في مدينة فيتوريا، الواقعة شمال إسبانيا، إلى أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلد الأوروبي، بعدما أسفرت عن إصابة أكثر من 60 شخصا.

وأكد مدير مركز تنسيق التحذيرات والطوارئ الصحية، فرناندو سيمون، أن هذه الجنازة ساهمت في ارتفاع عدد المصابين بالمرض في إسبانيا إلى 430، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات اليوم السبت.

ووفقا لبيانات المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة (CNM) فإن من بين الأشخاص الذين حضروا الجنازة وأصيبوا بكورونا هناك 38 شخصا يقيمون في منطقة لا ريوخا و25 على الأقل في مدينة آلابا.

وأكد سيمون أن السلطات الصحية في لاريوخا ستخضع مربعات سكنية كاملة لـ"الحجر الصحي"، لمواجهة العدوى.

وإضافة للجنازة، فهناك ارتفع في عدد المصابين بكورونا المستجد في بؤرتين أخرتين بدارين للمسنين في مدريد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات في مدريد إغلاق 213 دارا لرعاية للمسنين خلال شهر، بهدف تجنب انتشار العدوى.

كما سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل معتقل بالعاصمة الإسبانية لشخص مسؤول عن رعاية حديقة أطفال في سجن تحتجز بداخله 36 امرأة وأبنائهن؛ أي 39 في الإجمال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.