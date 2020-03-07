24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. الكوارث.. وسؤال إنسانية أو همجية العقل البشري؟! (5.00)

  3. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  4. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  5. في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" يدخل إلى مقر البرلمان الفرنسي

"فيروس كورونا" يدخل إلى مقر البرلمان الفرنسي

"فيروس كورونا" يدخل إلى مقر البرلمان الفرنسي
هسبريس - رويترز
السبت 07 مارس 2020 - 21:35

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات في المؤسسة بفيروس كورونا، شملت موظفا ونائبين.

وتأكدت إصابة موظف في المجلس والنائب عن الراين الأعلى جان لوك ريتزر، الذي لا يزال في العناية الفائقة لكن حاله مستقرة.

وقالت رئاسة الجمعية الوطنية، في بيا،ن إن الإصابة الجديدة تخص نائبا يرقد حاليا في المستشفى.

وأضاف المصدر نفسه أن الأجهزة الصحية تتولى حاليا فحص ستة أشخاص، هم خمسة نواب وموظف.

وقال البرلمان إن الجلسات في مجلس النواب ستعلق لأسبوعين، اعتبارا من 9 وحتى 22 مارس، بسبب إجراء انتخابات بلدية في أنحاء البلاد؛ بما سيقلل الأنشطة وعدد الأفراد الموجودين في المبنى.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفايات قد وصل إلى 16؛ كما أعلنت أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس قد تخطى 700 وفقا للتحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ke xx zte السبت 07 مارس 2020 - 21:47
انه دكاء سياسي نوابنا لا يحضرون من زمن بعيد منهم من يبحت عنه ومنهم من طلب لجوء سياسي نضرا لفضاعة افعاله اللهم حفض كل ادمي من شر هدا المرض ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - برلماني في سيريلانكا المتحدة السبت 07 مارس 2020 - 21:51
فيروس كورونا يمكنه التسلل لى كل البرلمانات حتى البنطاغون فما ان يفكر ان يدخل برلمانانا حتى يصاب بالخوف و يعود ادراجه فقبتنا تسكنها كائنات لا قبل له بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن السبت 07 مارس 2020 - 21:52
الان كورون في البرلمان وسنشاهد من هم الوطنيون ومن هم الخونة،؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - عابر سبيل السبت 07 مارس 2020 - 22:09
نسال الله ان يحفظ شعبنا وامتنا واولادنا فانه لاحول ولاقوة لنا لا مستشفيات لا عناية لامقابر...والحكومة تتقول العام زين.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - المصطفى بهلول صاحب روئية السبت 07 مارس 2020 - 22:21
بسم الله الرحمان الرحيم ' والله ثم والله ثم والله ستدوقون العذاب بما أضلمتم أنفسكم أن الله قوي عزيز جبار الذي بديه الموت والحياة
كم قتلتم من المسلمين والمساكين والحين أتى وعد
الله فأن وعده حق على عباده صدقة الله والعضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
6 - هشام العود السبت 07 مارس 2020 - 22:25
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
700 حالة !! أكثر من 1000 حالة مؤكدة...داره و وحلو فيه...الشفاء للجميع ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.