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كُتّاب وآراء
"فيروس كورونا" يدخل إلى مقر البرلمان الفرنسي
أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات في المؤسسة بفيروس كورونا، شملت موظفا ونائبين.
وتأكدت إصابة موظف في المجلس والنائب عن الراين الأعلى جان لوك ريتزر، الذي لا يزال في العناية الفائقة لكن حاله مستقرة.
وقالت رئاسة الجمعية الوطنية، في بيا،ن إن الإصابة الجديدة تخص نائبا يرقد حاليا في المستشفى.
وأضاف المصدر نفسه أن الأجهزة الصحية تتولى حاليا فحص ستة أشخاص، هم خمسة نواب وموظف.
وقال البرلمان إن الجلسات في مجلس النواب ستعلق لأسبوعين، اعتبارا من 9 وحتى 22 مارس، بسبب إجراء انتخابات بلدية في أنحاء البلاد؛ بما سيقلل الأنشطة وعدد الأفراد الموجودين في المبنى.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفايات قد وصل إلى 16؛ كما أعلنت أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس قد تخطى 700 وفقا للتحاليل المخبرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
كم قتلتم من المسلمين والمساكين والحين أتى وعد
الله فأن وعده حق على عباده صدقة الله والعضيم
700 حالة !! أكثر من 1000 حالة مؤكدة...داره و وحلو فيه...الشفاء للجميع ان شاء الله