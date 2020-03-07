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الرئيسية | خارج الحدود | فرار مصاب بـ"كورونا" من مستشفى في الجزائر

فرار مصاب بـ"كورونا" من مستشفى في الجزائر

فرار مصاب بـ"كورونا" من مستشفى في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 مارس 2020 - 22:35

أفاد تقرير إخباري بأن مريضا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد هرب من مستشفى بولاية البليدة، القريبة من العاصمة الجزائرية، حيث كان يخضع للحجر الصحي.

ونقل تلفزيون "نوميديا" الخاص عن رضا دغبوش، مدير مستشفى بوفاريك قوله، إن المشتبه به فر من المستشفى عبر نافذة المصلحة التي كان يتواجد بها.

وأوضح دعبوش أن الأمر يتعلق بشخص، عمره 41 عاما، لم يتحمل وضعه في الحجر الصحي، كما أكد أن الجهات الأمنية تواصل البحث عن الشخص الهارب.

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