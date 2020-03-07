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الرئيسية | خارج الحدود | إعلان 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

إعلان 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

إعلان 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 مارس 2020 - 23:56

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن مصر سجّلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل، وتحديدا في الأقصر جنوب البلاد.،

وقالت زايد في المؤتمر الذي بثّه التلفزيون الرسمي، إن إحصاءات اليوم سجلت 33 حالة جميعهم يحملون الفيروس ولا توجد عليهم أية أعراض.

وأوضحت أن الحالات الجديدة أتت بعد إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للعاملين والأجانب على متن الباخرة، بعد اكتشاف 12 حالة تم إعلانها الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات على باخرة الأقصر إلى 45 حالة.

لكنها أوضحت، اليوم أيضا، أن 11 من الإصابات التي أعلن عنها الجمعة جاءت نتائج اختباراتها "اليوم سلبية". ووضع المصابون في مستشفى مخصص للعزل.

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