عدد الإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 54 في كندا

مبارك بوعلي

أعلنت السلطات الصحية بكندا أن مجموع الحالات المسجلة كمصابة بفيروس "كورونا" المستجد قد وصل عتبة 54 حالة، في مجموع مقاطعات كندا موزعة على الشكل التالي: مقاطعة كيبيك حالتان، مقاطعة ألبيرتا حالة واحدة، و28 حالة بمقاطعة أونتاريو، و21 حالة بمقاطعة بريتيش كولومبيا.

وعلى الرغم من هذا العدد من الإصابات، فقد أكد المختصون الصحيون بكندا أن الوضع لا يدعو إلى إلغاء اللقاءات والتجمعات العامة، سواء الثقافية أو الفنية والرياضية. كما لا يستدعي هذا الوضع أي توقيف للدراسة في المقاطعات سالفة الذكر التي سجلت فيها حالات الإصابات.

وقد صرح البروفسور ستيفن هوفمان، من جامعة يورك بمدينة تورونتو الكندية، بأن "المؤسسات والمدارس والمواطنين عليهم من اليوم فصاعدا أن يبدؤوا في التفكير في خطة طوارئ، في حال تأزم الوضع وتفشى الفيروس أكثر فأكثر؛ وهو ما يستدعي من سلطات الصحة العامة الدعوة إلى تجنب التجمعات الكبيرة".

وفي سياق آخر، لجأت العديد من سلسلات المقاهي العالمية بكندا إلى الرفع من مستويات التعقيم والنظافة في محلاتها، وتجنب قبول الأكواب متعددة الاستعمال، مع منع كل التجمعات بين الموظفين إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى إلغاء كل رحلات العمل التي كان مقررًا أن تنظمها هذه المقاهي.

وقد أكد عدد من المسؤولين في هذه المقاهي أن هذه الإجراءات الاحترازية لم تفرضها عليهم السلطات الصحية بالبلد؛ ولكن هي شأن داخلي أملته رغبتهم في الحفاظ على سلامة زبنائهم وعدم تعرضهم لعدوى فيروس "كورونا" المستجد.