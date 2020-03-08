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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس – متابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 01:50

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد وفاة 27 حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بحلول اليوم الأحد، ما يرفع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 آلاف و97 شخصا.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 44 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

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