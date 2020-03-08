الصين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس – متابعة

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد وفاة 27 حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بحلول اليوم الأحد، ما يرفع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 آلاف و97 شخصا.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 44 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.