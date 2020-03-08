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"كورونا" يحصد أرواح 3587 شخصا في العالم
الأحد 08 مارس 2020 - 03:30
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم إلى 3 آلاف و587 حالة منذ بداية تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في شهر دجنبر الماضي.
وكشفت البيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية ووكالة أنباء بلومبرغ أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 105 آلاف و494 شخصا عالميا.
وباستبعاد عدد الإصابات والوفيات في الصين، فإنه تم تأكيد إصابة 24 ألفا و799 شخصا على مستوى العالم ووفاة 490 حالة.