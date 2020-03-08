إسرائيل تستعين بالصغار والجيش ضد عدوى كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تبني عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا؛ من بينها الاستعانة بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو وفق بيان لمكتبه، :"هذا الفيروس حساس للأطفال والقاصرين، يجب علينا التصرف بصورة مرتبة ومنظمة وتعقيم محطات القطار والحافلات وغير ذلك. لهذا الغرض سأجند المراهقين خلال فترة العطلة، وقد نقرر تمديد العطلة في المدارس، وفي إطار الحركات الشبابية، ليساعدونا في إنجاز عملية التعقيم على نحو دقيق للغاية. كما أناشد الجيش لتولي المسؤولية عن تعقيم بعض المنشآت أيضا".

وتضمنت الخطوات التي يقترحها نتنياهوا تجنيد الجيش للتأكد من توفير الإمدادات الحيوية الضرورية. كما أعلن نيته "إنشاء صندوق ائتمان يُعنى بتقديم الاستجابة للمصالح التجارية والشركات التي تتعرض لضغوط اقتصادية نتيجة هذا الوضع".

يأتي هذا بينما ارتفع عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 حالة، أحدهم في حالة حرجة، كما تم فرض عزل منزلي على عشرات الآلاف.