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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تستعين بالصغار والجيش ضد عدوى كورونا

إسرائيل تستعين بالصغار والجيش ضد عدوى كورونا

إسرائيل تستعين بالصغار والجيش ضد عدوى كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 14:55

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تبني عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا؛ من بينها الاستعانة بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو وفق بيان لمكتبه، :"هذا الفيروس حساس للأطفال والقاصرين، يجب علينا التصرف بصورة مرتبة ومنظمة وتعقيم محطات القطار والحافلات وغير ذلك. لهذا الغرض سأجند المراهقين خلال فترة العطلة، وقد نقرر تمديد العطلة في المدارس، وفي إطار الحركات الشبابية، ليساعدونا في إنجاز عملية التعقيم على نحو دقيق للغاية. كما أناشد الجيش لتولي المسؤولية عن تعقيم بعض المنشآت أيضا".

وتضمنت الخطوات التي يقترحها نتنياهوا تجنيد الجيش للتأكد من توفير الإمدادات الحيوية الضرورية. كما أعلن نيته "إنشاء صندوق ائتمان يُعنى بتقديم الاستجابة للمصالح التجارية والشركات التي تتعرض لضغوط اقتصادية نتيجة هذا الوضع".

يأتي هذا بينما ارتفع عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 حالة، أحدهم في حالة حرجة، كما تم فرض عزل منزلي على عشرات الآلاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رأي محايد الأحد 08 مارس 2020 - 15:11
"إنشاء صندوق ائتمان يُعنى بتقديم الاستجابة للمصالح التجارية والشركات التي تتعرض لضغوط اقتصادية نتيجة هذا الوضع".
هذه اسرائيل ياحكام المسلمين.
ان الله ينصر العادل و لو كان ليس مسلما.....
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2 - ياسين الفكيكي الأحد 08 مارس 2020 - 15:27
لمن سيسأل لماذا الصغار لأن نسبة اصابتهم ضئيلة و حتى اذا أصيبوا بالفيروس الاعراض تكون خفيفة و قد لا يتم ملاحظتها أصلا. المجتمع الاسرائيلي رغم كل محاولات الشيطنة من الاعلام العربي مجتمع منظم و متكاتف و عقلاني و الاهم ان الديانة اليهودية تفرض شروطا صارمة للنظافة الشخصية و العامة و تتشدد في مسألة حفظ الارواح و سلامة الغير. تعليقي لن يعجب الكثيرين لكن الأمم تتطور و تتقدم و انتقادها او شيطنتها لاسباب سياسية و عقدية لن يوقف عجلتها و ستبقى اسرائيل شئنا ام ابينا في العالم الاول المتقدم و سنبقى نحن رغم انفنا في العالم الثالث او ادنى و مجرد ظاهرة صوتية تبيع الوهم و الشعارات!
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