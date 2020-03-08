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الرئيسية | خارج الحدود | شنق قائد مخابرات العسكر في الكونغو الديمقراطية

شنق قائد مخابرات العسكر في الكونغو الديمقراطية

شنق قائد مخابرات العسكر في الكونغو الديمقراطية
هسبريس - رويترز
الأحد 08 مارس 2020 - 15:30

قال فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الجنرال دلفين كاهيمبي قائد المخابرات العسكرية الذي توفي الشهر الماضي مات مشنوقا؛ ولكنه لم يوضح ما إذا كان قد شنق نفسه.

وجاءت وفاة كاهيمبي في 28 فبراير بعد تقارير إخبارية قالت إنه يجري التحقيق معه بسبب ما قيل عن محاولته لزعزعة استقرار البلاد. وقالت زوجته، في ذلك الوقت، إنه أصيب بأزمة قلبية.

وقال تشيسيكيدي، خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، إن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام طلبت منه إجراء تحقيق مستقل في موت كاهيمبي. وأورد أمام الوزراء أن الأدلة المتوفرة أشارت إلى الموت شنقا.

وكان الرئيس السابق جوزيف كابيلا قد عين كاهيمبي، وواجه تشيسيكيدي ضغوطا من الولايات المتحدة الأمريكية لمحاسبة كاهيمبي على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كاهيمبي بسبب الانتهاكات التي ارتكبها عندما قاد عمليات ضد المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الألفية الجديدة؛ وأثناء شغله منصب قائد المخابرات العسكرية.

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