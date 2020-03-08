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الرئيسية | خارج الحدود | الأوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات بسبب كورونا

الأوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات بسبب كورونا

الأوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات بسبب كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 15:40

أعلنت دار الأوبرا في سلطنة عمان، اليوم الاحد، إلغاء كافة الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس وأبريل من الموسم الحالي بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت الأوبرا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع "تويتر"، إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري "الأوبرا" و"الفنون الموسيقية" حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12.

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