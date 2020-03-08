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كُتّاب وآراء
طوارئ بسبب زيادة المصابين بكورونا في نيويورك
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك إلى 89 حالة حتى أمس السبت، وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، حالة الطوارئ في الولاية التي تعد من أكبر الولايات الأمريكية.
وتركز تفشي المرض في مقاطعة ويستشيستر شمالي نيويورك. وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ.
وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الكورونا في أمريكا حتى أمس السبت إلى 19 حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة، حالتي وفاة جديدتين.