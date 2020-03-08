24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)

  2. مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)

  3. سرقة حلي ومجوهرات تورّط ثلاثة شبان بسطات (5.00)

  4. الحكومة تشرع في نزع ملكية الأراضي لفائدة "بُراق مراكش أكادير" (5.00)

  5. العثماني: حالة الوباء مستقرة بالمغرب والحزب يلتزم بقرارات الاحتراز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طوارئ بسبب زيادة المصابين بكورونا في نيويورك

طوارئ بسبب زيادة المصابين بكورونا في نيويورك

طوارئ بسبب زيادة المصابين بكورونا في نيويورك
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 13:58

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك إلى 89 حالة حتى أمس السبت، وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، حالة الطوارئ في الولاية التي تعد من أكبر الولايات الأمريكية.

وتركز تفشي المرض في مقاطعة ويستشيستر شمالي نيويورك. وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الكورونا في أمريكا حتى أمس السبت إلى 19 حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة، حالتي وفاة جديدتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.