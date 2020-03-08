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ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 194 في إيران
الأحد 08 مارس 2020 - 12:35
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا "في البلاد إلى 194.
الوزارة كشفت، من خلال المعطيات الرسمية، أن الارتفاع جاء بعد تسجيل 49 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.
وقال المصدر نفسه، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6566 بمختلف أرجاء الجمهورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حمو موليير الأحد 08 مارس 2020 - 13:04
يحب ألا نخاف نحن المغاربة من هدا المرض اللعين المسمى "كورونا" (سكون فوق الواو الأول) فقد ألفناه من زمان ويعيش بيننا منذ عشرات السنين.
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