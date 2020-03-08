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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 194 في إيران

ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 194 في إيران

ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 194 في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 12:35

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا "في البلاد إلى 194.

الوزارة كشفت، من خلال المعطيات الرسمية، أن الارتفاع جاء بعد تسجيل 49 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال المصدر نفسه، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6566 بمختلف أرجاء الجمهورية.

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1 - حمو موليير الأحد 08 مارس 2020 - 13:04
يحب ألا نخاف نحن المغاربة من هدا المرض اللعين المسمى "كورونا" (سكون فوق الواو الأول) فقد ألفناه من زمان ويعيش بيننا منذ عشرات السنين.
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