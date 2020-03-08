ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 194 في إيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا "في البلاد إلى 194.

الوزارة كشفت، من خلال المعطيات الرسمية، أن الارتفاع جاء بعد تسجيل 49 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال المصدر نفسه، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6566 بمختلف أرجاء الجمهورية.