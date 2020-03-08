ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 20 حالة في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق برعية جزائرية أقامت في إسبانيا".

ونصحت المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى بلدان نشاط هذا الوباء أن "يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى، وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى".