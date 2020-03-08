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إيطاليا تسجل 133 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
الأحد 08 مارس 2020 - 18:56
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأحد، إن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا في البلاد قفز 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي.
وقفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375 من 5883 أمس السبت. وإيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.
وفي سياق متصل سجلت الهيئات الصحية في فرنسا ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليصل عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 وسط تزايد أعداد المصابين أيضا.
وأفاد مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1126 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - وجدي الأحد 08 مارس 2020 - 19:08
المغرب فيه فقط حالتان فقط نتيجة جد ايجابية بالمقارنة مع دول متقدمة وصل العدد الى فوق الألف. المغاربة الفيروس يخافهم هههه
3 - Aisa الأحد 08 مارس 2020 - 19:21
وفاة بكورنا 133 في يوم واحد باطاليا ونتمنى الله ان لا يصيبنا هذا الوباء ،ولا تنسو ان العالم يموتون به اكثر من 20.000 يوميا بالجوع .
4 - رشيد الأحد 08 مارس 2020 - 19:26
إيطاليا تسجل اليوم 1492 حالة جديدة وتقفز في السلم العالمي لفيروس كورونا ( بمجموع 7375) لتصبح الثانية بعد الصين. أما الصين فيبدو انها قد حاصرت الفيروس بتسجلها فقط ل 52 حالة جديدة هذا اليوم.
5 - محمد الأحد 08 مارس 2020 - 19:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ايطاليا بلد الخير والرحمة والمساعدة لجميع البشر على الاقل الحكومة صريحة مع شعبها والسبب ان ايطاليا وخصوصا مدن الشمال ميلانو فينيزيا بادوفا ترفيزو والنواحي الامكانيات موجودة في هدا البلد من رعاية طبية بجودة عالية فسلامي ودعائي لله عزوجل ان يزول عليهم هدا المرض وخصوصا اخواني المغاربة الموجودين في هده المناطق فما علينا وعليكم الا الصبر والدعاء لله سبحانه وتعالى ان تزول هده السحابة
6 - الشياضمي الأحد 08 مارس 2020 - 19:46
تونس منعت احد الصحفين المغاربة المرافق للوداد الرياضي عند دخولهم الاراضي التونسية بدعوى انه كان في ايطليا في الايام الاخيرة وتم ارجاعه الى المغرب اما نحن في المغرب فكل قادم من ايطاليا فمرحبا به شريطة ان لا يكتشف المرض عند دخوله اما فيما بعد فيحلها الحلال كما وقع للشخصين المصابين بالفيروس
7 - Darry Abdelkrim الأحد 08 مارس 2020 - 19:52
الله يحد الباس ويشفي الناس انه هو الشافي لا شفاء الا شفاؤه
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