إيطاليا تسجل 133 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأحد، إن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا في البلاد قفز 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي.

وقفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375 من 5883 أمس السبت. وإيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

وفي سياق متصل سجلت الهيئات الصحية في فرنسا ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليصل عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 وسط تزايد أعداد المصابين أيضا.

وأفاد مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1126 حالة.