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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا"

إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا"

إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا"
هسبريس - متابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 19:28

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، قبل قليل، إصابة الجنرال سالفاتوري فارينا رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيطالي، بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وباتت إيطاليا الأحد البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام رسمية.

وأحصت إيطاليا منذ بدء تفشي الفيروس سبعة آلاف و375 إصابة بينها 366 وفاة، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ ثمانين ألفا و695 بينها ثلاثة آلاف و97 وفاة.

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1 - medoujda الأحد 08 مارس 2020 - 19:41
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
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2 - ايت واعش الأحد 08 مارس 2020 - 19:56
ها لي قلناه...تسحاب هدوك لي فالبرلمان والحكومة غادي يحشم منهم الفيروس وخلاو الحدود محلولة ..
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