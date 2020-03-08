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كُتّاب وآراء
مصر تسجل أول وفاة بـ "كورونا" لمواطن ألماني
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، لمواطن ألماني الجنسية.
وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله، الجمعة 6 مارس الجاري، لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت.
وأضاف مجاهد أنه تم وضع المواطن الألماني في الرعاية المركزة "نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس".
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.
وقال مجاهد: "لقد تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات"، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.