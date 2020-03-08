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"كورونا" يعزل الرئيس البرتغالي لمدة 14 يوما
الأحد 08 مارس 2020 - 20:56
أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مساء اليوم الأحد، تعليق أجندته لمدة أسبوعين سينعزل فيهما في مقر إقامته، نظرا لأنه تواصل الثلاثاء مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس قد استقبل مجموعة من طلاب مدرسة في بلدة فيلغيراس أغلقت السبت بعد رصد حالة إيجابية لفيروس كورونا في أحد طلابها.
وهكذا سيتم إرجاء كل زيارات الرئيس المقررة وتنقلاته للخارج.
وأعلنت حكومة البرتغال السبت تعليق زياراة المستشفيات ودور المسنين والسجون في شمال البرتغال الذي رصدت به 20 من أصل 25 حالة في البلد الأوروبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - رأي الأحد 08 مارس 2020 - 21:11
ألهذه الدرجة لم تستطع الدول التي تسمي نفسها بالعظمى والقوية مواجهة هذا الفيروس
هي فعلا دروس يجب استخلاصها .....
هي فعلا دروس يجب استخلاصها .....
2 - الواسيني الأحد 08 مارس 2020 - 21:25
يجب مطالبة الحكومة بوقف جميع الرحلات فوريا الوضع خطير للغاية يجب إغلاق جميع المنافذ المراقبة لم تعد تفي بالغرض . ولو كنا سنموت جوعا
3 - مسمار جحا الأحد 08 مارس 2020 - 21:31
.النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
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