"كورونا" يعزل الرئيس البرتغالي لمدة 14 يوما

هسبريس - إفي

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مساء اليوم الأحد، تعليق أجندته لمدة أسبوعين سينعزل فيهما في مقر إقامته، نظرا لأنه تواصل الثلاثاء مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس قد استقبل مجموعة من طلاب مدرسة في بلدة فيلغيراس أغلقت السبت بعد رصد حالة إيجابية لفيروس كورونا في أحد طلابها.

وهكذا سيتم إرجاء كل زيارات الرئيس المقررة وتنقلاته للخارج.

وأعلنت حكومة البرتغال السبت تعليق زياراة المستشفيات ودور المسنين والسجون في شمال البرتغال الذي رصدت به 20 من أصل 25 حالة في البلد الأوروبي.