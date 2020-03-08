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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تقرر تعليق الدراسة "حتى إشعار آخر"

السعودية تقرر تعليق الدراسة "حتى إشعار آخر"

السعودية تقرر تعليق الدراسة "حتى إشعار آخر"
هسبريس - متابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 19:30

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة "إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس (كورونا) الجديد ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر".

وسبق أن أعلنت السعودية عن 11 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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