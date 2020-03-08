24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:45
|13:43
|16:58
|19:33
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الدفاع الجديدي
- الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور
- احتجاج عمال أولاد زيان
- تصفية قضايا الشيك أمام قضاء التحقيق: رأي ومناقشة
- مسيرة نسائية تخلد اليوم الأممي للمرأة بطنجة
مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)
- الوداد يفلت من "الساحلي" ويتأهل إلى نصف نهائي "أبطال إفريقيا" - (106)
- تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء - (88)
- غياب سلع صينية بسبب "كورونا" يشل "درب عمر" بالدار البيضاء - (47)
- قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان - (43)
- مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا" - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تقرر تعليق الدراسة "حتى إشعار آخر"
أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة "إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس (كورونا) الجديد ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر".
وسبق أن أعلنت السعودية عن 11 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).