موظفو "آبل" يمكثون في المنازل بسبب "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل لمنتجات الإلكترونيات وبرامج الحاسوب، أبلغ معظم موظفيه بأنهم يمكنهم العمل من المنزل خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كوك أن هذا العرض يشمل جميع المكاتب العالمية للشركة.

ووصف كوك التفشي العالمي لفيروس كورونا بأنه "حدث غير مسبوق ولحظة مليئة بالتحديات".