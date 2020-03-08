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كُتّاب وآراء
مسيرات ضد "فيروس الذكورية" تجتاح إسبانيا
تظاهر آلاف الأشخاص، معظمهم من السيدات الأحد في إسبانيا، دفاعا عن المساواة وضد العنف الذكوري، "الذي يقتل أكثر من أي فيروس"، في شعار هتفوا به وكتب على اللافتات التي جابت الشوارع الرئيسية في البلاد.
ورغم المخاوف من تفشي فيروس "كوفيد 19"، أبقت السلطات الصحية الإسبانية على تنظيم المظاهرات، والتي حشدت أعدادا أقل من العام الماضي.
وذكرت مندوبية الحكومة في مدريد، أن عدد المشاركين بلغ 120 ألفا، بينما شارك في برشلونة 50 ألف شخص بعدد أقل من الاحتجاجات في عام 2019.
ورغم عدم الدعوة إلى إضراب نسائي العام الجاري، وجهت دعوات إلى التظاهر في خضم النقاش الاجتماعي والسياسي لقانون الحرية الجنسية.
وشارك ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية في إسبانيا، باستثناء حزب "فوكس" اليميني المتطرف، في المسيرة بمدريد.
وهتف المشاركون بشعارات مثل: "ذكوريتك تقتل أكثر من الفيروس".
وتمثل مسيرات الأحد ختام شهر من "الثورة النسائية" التي انطلقت في الثامن من فبراير الماضي، بسلسلة حاشدة للسيدات نددت بالعنف والتمييز ضد المرأة.