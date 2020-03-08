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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

بريطانيا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

بريطانيا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 مارس 2020 - 23:38

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في موقعها الإلكتروني عن السلطات الصحية في البلاد أنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 273 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعقد اجتماعا مع خبراء المجال الطبي لإعداد خطة للتعامل مع تفشي الفيروس.

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