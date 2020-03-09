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الرئيسية | خارج الحدود | اليونان تعتزم إقامة سياج أمام تدفق المهاجرين

اليونان تعتزم إقامة سياج أمام تدفق المهاجرين

اليونان تعتزم إقامة سياج أمام تدفق المهاجرين
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 09 مارس 2020 - 00:59

تعتزم اليونان إقامة سياج في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا، لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين، وفق ما أعلن عنه مصدر حكومي الأحد، وسط تدفق لطالبي اللجوء بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجّههم إلى أوروبا.

وكشف مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، أن قرارا اتّخذ بإقامة "سياج في ثلاث مناطق إضافية"، موضحا أن الأجزاء الجديدة تقع جنوب المنطقة التي تشهد تدفقا للمهاجرين، وأن السياج سيكون بطول 36 كيلومترا.

وأعلن المسؤول أنه سيتم تعزيز السياج القائم حاليا عند الحدود مع تركيا.

ومنذ أسبوع يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان، بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع أحدا من محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مصدر أمني، الأحد، لـ"فرانس برس" أن شرطة مكافحة الشغب أرسلت تعزيزات إلى المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة، كما أرسلت طائرات مسيّرة وكلابا بوليسية.

وسُجّلت مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن، تخلّلها رشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت تركيا مرارا الغاز المسيل للدموع باتّجاه القوات اليونانية، في حين اتّهمت أثينا الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود، عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة.

ونشرت الحكومة اليونانية، نهاية الأسبوع، مشاهد قالت إنها تظهر مدرّعة تركية تحاول إزالة السياج.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية إلياس أكيديس لمحطة "سكاي" التلفزيونية، إن "أجزاء من السياج قد أزيلت بواسطة آلية (تركية) وقواطع أسلاك، ويجري إصلاحها باستمرار".

وتّتهم تركيا حرس الحدود اليونانيين باستخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين، ما أدى إلى جرح عدد منهم ومقتل خمسة على الأقل، وهو ما تنفيه الحكومة اليونانية وتصفه بالأكاذيب.

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