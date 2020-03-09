تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في الصين

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يوم أمس ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصا.

كما سجلت السلطات 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس الجاري، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ دجنبر الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.