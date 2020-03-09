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كُتّاب وآراء
محاولة اغتيال تستهدف رئيس الوزراء في السودان
تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم وفق ما ذكر التلفزيون السوداني.
وأكد المصدر ذاته أنه تم نقل حمدوك إلى مكان آمن، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن انفجارا استهدف موكب حمدوك، المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرق الخرطوم.
ورجحت المنابر نفسها أن الانفجار تم بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أن أحد الاشخاص أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث.
وتولى عبد الله حمدوك، البالغ 65 سنة، رئاسة مجلس الوزراء في غشت من سنة 2019 بمقتضى اتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.
وعمل حمدوك، قبل ذلك، أمينا عاما للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، وكذا خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام والحكامة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.