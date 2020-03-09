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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا

السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا

السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 16:39

قررت السلطات السعودية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم، وجاء ذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت السعودية إنها علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا؛ منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة.

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