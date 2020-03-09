حليف سابق لأردوغان يعلن تأسيس حزب سياسي

هسبريس - رويترز

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان إنه سيقدم طلبا لإنشاء حزب سياسي طال انتظاره، وذلك بعد ثمانية أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية؛ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان باباجان أعلن، في يوليوز الماضي، استقالته من الحزب بسبب "خلافات عميقة حول توجهاته"؛ ويُنظر إلى تحركه لتأسيس حزب جديد على أنه قد "يقوض الدعم للحزب الحاكم".

وقال باباجان: "سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه يوم الأربعاء المقبل"، مضيفا أن أنصاره سيقدمون لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، طلبا رسميا لتأسيس هذا التنظيم السياسي الجديد.

وكان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية،قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.

ونالت المصاعب الاقتصادية في أعقاب أزمة العملة في 2018 من قاعدة التأييد لأردوغان، ومن شأن أي تآكل في قاعدة الحزب، حتى ببضع نقاط مئوية قليلة، أن يضر حزب العدالة والتنمية الذي بات يتعين عليه الاعتماد على تحالف مع القوميين لضمان الأغلبية البرلمانية.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، أسس في دجنبر الماضي "حزب المستقبل" لمنافسة حزب العدالة والتنمية.