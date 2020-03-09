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الرئيسية | خارج الحدود | وصول الإصابات بكورونا الى أزيد من ألف في ألمانيا

وصول الإصابات بكورونا الى أزيد من ألف في ألمانيا

وصول الإصابات بكورونا الى أزيد من ألف في ألمانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 12:50

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني عن تسجيل 210 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم الاثنين، مما يرفع عدد الاصابات الى 1112 حالة.

وأوضح المعهد أن عدد الاصابات ارتفع من 902 حالة، تم تسجيلها أمس الأحد في كافة انحاء ألمانيا، وأغلب الحالات سجلت في ولاية شمال الراين- فيستفاليا؛ بواقع 484 حالة.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة الالمانية على تدابير لمواجهة تأثير الفيروس على الاقتصاد، وتهم تسهيل لجوء الشركات التي تواجه صعوبات إلى البطالة الجزئية لموظفيها، ومنح القروض في حالة وجود صعوبات بالنسبة للخزينة، وتخصيص غلاف إضافي بقيمة 12.8 مليار يورو على مدى أربع سنوات لاستثمارات البنية التحتية.

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