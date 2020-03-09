وزارة الصحة الجزائرية تنفي تفشي كورونا في البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، جمال فورار، إن تسجيل عدد من الحالات المصابة بكورونا في الجزائر لا يعني تفشيه، موضحا : "الحالات كلها مستوردة وهذا ما يُقلص الخوف منه".

وأضاف فورار خلال ندوة صحفية: "حاليا هنالك سهولة في مسايرة الفيروس ببلادنا للحد من انتشاره واستوطانه، مثلما يهدد الدول الأكثر تضررا نظرا لحجم الإصابات والوفيات بهذا الفيروس، ومن بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

كما أشار مدير الوقاية نفسه إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" حتى أمس الأحد في الجزائر، معتبرا ذلك "يدعو للاطمئنان نوعا ما".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، من بينهم 16 حالة من عائلة واحدة انتقل إليهم الفيروس عن طريق أحد العائدين من فرنسا.