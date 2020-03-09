24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الدفاع الجديدي
- ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح
- الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور
- احتجاج عمال أولاد زيان
- عندما نقل جنود السلطان مولاي سليمان الطاعون إلى أرجاء المغرب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض "حراك الريف" وممارسة التعنيف (5.00)
- الرباط تدرسُ الرّد على نواكشوط .. والغزواني يفجّر تحالف الجارين - (159)
- تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء - (117)
- الاشتباه في إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا بالبيضاء - (98)
- مستشفى بنصميم .. حكاية أكبر مستشفى مغربي بالقارة الإفريقية - (64)
- وزارة التربية تُفاوض "دكاترة الوظيفة العمومية" لحل الأزمة القائمة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة الجزائرية تنفي تفشي كورونا في البلاد
قال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، جمال فورار، إن تسجيل عدد من الحالات المصابة بكورونا في الجزائر لا يعني تفشيه، موضحا : "الحالات كلها مستوردة وهذا ما يُقلص الخوف منه".
وأضاف فورار خلال ندوة صحفية: "حاليا هنالك سهولة في مسايرة الفيروس ببلادنا للحد من انتشاره واستوطانه، مثلما يهدد الدول الأكثر تضررا نظرا لحجم الإصابات والوفيات بهذا الفيروس، ومن بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.
كما أشار مدير الوقاية نفسه إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" حتى أمس الأحد في الجزائر، معتبرا ذلك "يدعو للاطمئنان نوعا ما".
وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، من بينهم 16 حالة من عائلة واحدة انتقل إليهم الفيروس عن طريق أحد العائدين من فرنسا.