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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس كورونا يخرج 70 ألفا من السجون الإيرانية

فيروس كورونا يخرج 70 ألفا من السجون الإيرانية

فيروس كورونا يخرج 70 ألفا من السجون الإيرانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 13:37

قال رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع "ميزان" الإخباري، التابع للسلطة القضائية، عن رئيسي القول: "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن".

ولم يحدد رئيسي، ضمن ما نسب إليه في المصدر الرسمي عينه، ما إذا كانت ستتم إعادة هؤلاء إلى السجن بعد انخفاض مخاطر كورونا.

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