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الرئيسية | خارج الحدود | الوفيات الناجمة عن "كورونا" تبلغ 237 في إيران

الوفيات الناجمة عن "كورونا" تبلغ 237 في إيران

الوفيات الناجمة عن "كورونا" تبلغ 237 في إيران
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 09 مارس 2020 - 13:40

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديدة.

كما أعلن المسؤول نفسه أن 2391 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية عن جهانبور.

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