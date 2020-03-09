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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس كورونا يدخل إلى مقر حلف شمال الأطلسي

فيروس كورونا يدخل إلى مقر حلف شمال الأطلسي

فيروس كورونا يدخل إلى مقر حلف شمال الأطلسي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 14:53

أعلنت منظمة حلف شمال الأطلسي، في بلاغ لها، أن أحد موظفيها في مقر الحلف، ببروكسيل، تبثت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودته من عطلة قضاها في شمال إيطاليا.

وأوضح المصدر ذاته أن المريض يلزم بيته، مشيرة إلى أنه تم إخبار جميع الأشخاص الذين كانوا في اتصال مباشر معه بالأمر.

وأشار "الناتو" إلى أن متعاوني المقر المركزي أخبروا بذلك أيضا، مؤكدا أن المنظمة "تتابع الوضع عن كثب وتتخذ جميع التدابير الضرورية في هذا الصدد".

وفي هذا السياق أكد حلف شمال الأطلسي أن تدخله يقوم على توصيات المنظمة العالمية للصحة، من أجل ضمان أمن الموظفين والزوار وتقليص خطر انتشار الوباء.

كما قام "الناتو"، على الخصوص، بالتوقيف المؤقت لبعض أسفار الموظفين وزيارات جماعية لمقر المنظمة في بروكسيل، بينما يشجع الحلف موظفيه على العمل عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الاثنين 09 مارس 2020 - 15:33
المشكل عندنا في المغرب هو تعامل الناس بسخرية و بعدم المبالات،مع انه المشكل كبير ،ومما زاد الطينة بلة هو تعامل الحكومة مع هذا الامر على انه سحابة عابرة
وكانه السلطات دايرة تعقيم للهواء
لا مستشفيات،لا عناية،لامراقبة...وتتقول العام زين
نسالك اللطف يارب ونسالك حسن الخاتمة
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