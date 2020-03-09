شغب في 27 سجنا بإيطاليا يخلف ستة معتقلين

هسبريس - متابعة

ذكرت وكالة الأنباء "أنسا" أنه وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا، اندلعت أعمال شغب، اليوم الاثنين، في 27 سجنا بالبلاد، ما خلف مقتل ستة معتقلين.

وأوضحت الوكالة أن أعمال الشغب اندلعت في سجون بمدن عديدة، من ضمنها ميلانو وساليرنو وروما ثم مودينا ونابولي وفروزينوني وألكسندريا، من قبل سجناء أقدموا على احتجاجات عنيفة بسبب فرض تدابير جديدة تشمل منع زيارات الأقارب.

وحسب وكالة الأنباء ذاتها، فإن السجناء المحتجين طالبوا بالسماح بزيارة أقاربهم لهم، وحاولوا التفاوض حول ذلك مع إدارة السجن.

وقال اتحاد شرطة السجون "سيبي" إن نحو 80 سجينا نقلوا إلى سجون أخرى بعد الاحتجاجات التي تصاعدت عقب إعلان الحكومة الإيطالية عن إجراءات جديدة على مستوى البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة 366 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين به 7375.

من جانبه، قال جيوفاني باتيستا، الأمين العام لنقابة "سيبي"، في تصريح صحافي، إن "النزلاء الذين تم نقلهم هم هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى باحات السجون في محاولة للهرب".

وأضاف: "أبلغنا بأن سجناء آخرين تحصنوا داخل السجون وربما كانت بحوزتهم أسلحة"، مشيرا إلى أن زملاء له أخبروه بأن أحد السجون "دمر تماما".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أحداث الشغب بدأت بعد تنظيم أقارب السجناء احتجاجات خارج بوابات السجون ضد التدابير الجديدة التي تحظر عليهم الزيارات بسبب الإجراءات الجديدة الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.