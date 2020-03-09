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خسائر كبيرة تعلق التداول في بورصة "وول ستريت"

خسائر كبيرة تعلق التداول في بورصة "وول ستريت"
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 15:18

تم تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" العالمية، لمدة 15 دقيقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتقرر تعليق التداول بالبورصة الأمريكية فور بدء المعاملات اليوم الاثنين، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبعة بالمئة، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7.29 بالمائة، وناسداك بـ 6.86 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ماريكان الاثنين 09 مارس 2020 - 15:45
لطالما كانت امريكا منذ نشأتها سببا في اكثر مشاكل وازمات البشرية...
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