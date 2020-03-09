خسائر كبيرة تعلق التداول في بورصة "وول ستريت"

هسبريس - متابعة

تم تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" العالمية، لمدة 15 دقيقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتقرر تعليق التداول بالبورصة الأمريكية فور بدء المعاملات اليوم الاثنين، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبعة بالمئة، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7.29 بالمائة، وناسداك بـ 6.86 بالمائة.