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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة: خطر فيروس كورونا "حقيقي جدا"
ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتجه نحو مرحلة، بحيث لن يكون من الممكن السيطرة على انتشاره دوليا، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لم يفت بعد.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 100 ألف شخص في مئة دولة مطلع هذا الأسبوع: "الآن بعد أن اصبح للفيروس موطئ قدم في دول كثيرة للغاية، فإن خطر حدوث وباء أصبح حقيقيا للغاية".
وأضاف: ولكنه سوف يكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه" موضحا أن "قانون اللعبة هو عدم الاستسلام مطلقا".
وأشاد جيبريسوس بالسياسات الصحية الصارمة في بعض الدول مثل سياسة الاغلاق الواسع في إيطاليا، مضيفا: "نحن نشعر بالتشجيع لأن إيطاليا تتخذ إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
نطلب من منظمة العالمية تنشر لنا كم يموت يوميا بأنفلونزا الموسمية العادية وعدد الاطفال الذين يموتون يوميا بالجوع وغياب الدواء وعدد الاشخاص الذين يموتون بالسرطان بسبب غياب الدواء وعدد الموتى بالانتحار يوميا في العالم .لاشك انهم يفوقون بكثير عدد ماستقتل كرونا مدة سنة . إن مرض كرونا يحتاج فقط لأكل وشرب ونوم جيد وجهاز مناعتك سيحميك بإدن الله.
جابلي الله هما ياجوج وماجوج
ليس من المعقول أن ينتظر المسؤولون قيامهم بالواجب حتى يشاهدوا عشرات أو مؤات الناس قد أصابهم الفيروس خاصة و أن الجميع يعرف الحالة الصحية لبلدنا و امكانياتها في هدا المجال و التي هي دون الصفر ....