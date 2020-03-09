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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة: خطر فيروس كورونا "حقيقي جدا"

منظمة الصحة: خطر فيروس كورونا "حقيقي جدا"

منظمة الصحة: خطر فيروس كورونا "حقيقي جدا"
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 17:40

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتجه نحو مرحلة، بحيث لن يكون من الممكن السيطرة على انتشاره دوليا، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لم يفت بعد.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 100 ألف شخص في مئة دولة مطلع هذا الأسبوع: "الآن بعد أن اصبح للفيروس موطئ قدم في دول كثيرة للغاية، فإن خطر حدوث وباء أصبح حقيقيا للغاية".

وأضاف: ولكنه سوف يكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه" موضحا أن "قانون اللعبة هو عدم الاستسلام مطلقا".

وأشاد جيبريسوس بالسياسات الصحية الصارمة في بعض الدول مثل سياسة الاغلاق الواسع في إيطاليا، مضيفا: "نحن نشعر بالتشجيع لأن إيطاليا تتخذ إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الاثنين 09 مارس 2020 - 17:45
فيروس كورونا نتمنى طائرات كمثل الطائرات لتداوي الفلاحة ترش في السماء دواء لقتل هذا الفيروس
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15
2 - AHMED الاثنين 09 مارس 2020 - 17:46
اللهم إحفظ بلادنا. من الطاعون و البرص و الجذام و الكوليرا و بوحمرون و الجذري و كورونا. و في الأمن و الطمأنينة و الأمان عيشنا. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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50
3 - وليد الاثنين 09 مارس 2020 - 17:46
وساءل الإعلام في بلدنا هي الوحيدة التي تضيف كلمة "مستجد" إلى الفيروس... إن ذا هذا فإنما يدل على العلم الغزير والتقدم العلمي للبلد والتطور والريادة في جميع المجالات...... واااااااااو اسفااااااااااااه
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13
4 - fador الاثنين 09 مارس 2020 - 17:46
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الحمد لله على نعمة الاسلام و الايمان بالقدر
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34
5 - المراكشي الاثنين 09 مارس 2020 - 17:47
وايلي واعر كاع احسابناهاكي يبسط معنا،مسكين هاذ كورو نا ،
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-25
6 - الكروني جد العثماني الاثنين 09 مارس 2020 - 17:50
الله ليرحم واليديكم الى ما خبروا السي العثماني بميساج وات ساب راه ما فراسوا ما يعاود.
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12
7 - محمد رومانيا الاثنين 09 مارس 2020 - 17:57
اليوم صدر في رومانيا قرار منع السفر الى ايطاليا، و إلغاء كل الرحلات الجويةمن و الى ايطاليا، و بالنسبة للمواطنبن الرومانيين القادمين من ايطاليا، فهم مجبرين للدخول الى المصحات المجهزة لعزلهم مباشرة من المطار، اتمنى من مسؤولي بلادي اخذ الامور بجدية قصوى لكي يبقى مغربنا الحبيب في امن و امان، و عكس ذلك فهو انتحار للكل.... حفظنا الله و حفظكم من كل شر!
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30
8 - ايوب الاثنين 09 مارس 2020 - 18:00
نتمنى أن الدول الأخرى وخصوصا المتخلفة تستفيد من تجربة الصين في القضاء على هذا الوباء.. الصين فعلا يُضرب بها المثل
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9
9 - anonyme الاثنين 09 مارس 2020 - 18:16
i think its just 57% not 70% according to the resources and my calculations
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-2
10 - رأي خبير الاثنين 09 مارس 2020 - 18:22
كفى من التهويل والرعب الاعلامي 80%من بين تتشافى تلقائيا بدون علاج 15% تحتاج لدواء لعلاج الاعراض و5% تحتاج للعناية المركزية.
نطلب من منظمة العالمية تنشر لنا كم يموت يوميا بأنفلونزا الموسمية العادية وعدد الاطفال الذين يموتون يوميا بالجوع وغياب الدواء وعدد الاشخاص الذين يموتون بالسرطان بسبب غياب الدواء وعدد الموتى بالانتحار يوميا في العالم .لاشك انهم يفوقون بكثير عدد ماستقتل كرونا مدة سنة . إن مرض كرونا يحتاج فقط لأكل وشرب ونوم جيد وجهاز مناعتك سيحميك بإدن الله.
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13
11 - محمود الاثنين 09 مارس 2020 - 18:48
عجبا لبني آدم يخافون من الفيروس ولا يخافون من رب الفيروس وهو أقرب لهم من حبل الوريد
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0
12 - هااام جدا الاثنين 09 مارس 2020 - 18:57
الجميع يعلم ان الولايات المتحدة تتعمد نر فيروسات كل سنة لمصلحة شركات بيع الادوية وهده السنة الهدف كان تحطيمالصين و ايران المشكل كيف سيرد الصين السنة القادمة وتبدا حرب بيولوجية غير معلنة وعليه امريكا والصين سيقتلان البشرية وانفسهم
جابلي الله هما ياجوج وماجوج
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13 - بودواهي الاثنين 09 مارس 2020 - 19:00
ايطاليا و كل الدول تتخد فعلا اجراءات صارمة لمحاصرة هدا الفيروس القاتل بينما نلاحظ ان المغرب لازال يستهين به و لم يقدم بعد على خطوات احترازية فعلية بعد ...
ليس من المعقول أن ينتظر المسؤولون قيامهم بالواجب حتى يشاهدوا عشرات أو مؤات الناس قد أصابهم الفيروس خاصة و أن الجميع يعرف الحالة الصحية لبلدنا و امكانياتها في هدا المجال و التي هي دون الصفر ....
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