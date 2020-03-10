"أوبر" تعوّض سائقين مصابين بفيروس "كورونا"

متابعة من مبارك بوعلي

جاء في بيان صادر عن الشركة الأمريكية "أوبر" أنها تعتزم منح إجازات مرضية مدفوعة الأجر لكل السائقين الذين يشتغلون معها وتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو تم وضعهم رهن الحجر الصحي، وذلك لمدة 14 يوما.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء صندوق جديد للتعويضات ستناط به مهمة تعويض هؤلاء السائقين، سواء سائقي السيارات العادية أو سيارات "أوبر إيت" المتخصصة في توصيل الطعام.

وأكد البيان أن الشركة العالمية تطبق هذه السياسة في المكسيك والمملكة المتحدة، وأنه سبق لها أن قدمت تعويضات لخمسة من سائقيها كانوا رهن الحجر الصحي. ويعتبر هذا أول قرار تتخذه الشركة الدولية منذ تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي.

وقال أندرو ماكدونالد، نائب الرئيس الأول لـ"أوبر": "نحن ندعم كل السائقين الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو الذين يخضعون للحجر الصحي. وهذا الإجراء بدأ اعتماده في بعض الأسواق، ونعمل على اعتماد آليات لتطبيقه على مستوى العالم، نظن أنه التدبير الصائب الواجب اعتماده"، كما جاء في البيان.

وتعتزم عدد من الشركات العالمية المتخصصة في النقل العام أو التوصيل أن تحدو حدو "أوبر" وتقدم تعويضات للسائقين الذين يشتغلون معها ويثبتون إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو خضعوهم للحجر الصحي بقرار من السلطات الصحية.