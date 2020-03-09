إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس "كورونا"

هسبريس - متابعة

كشف مصدر رسمي فرنسي عن إصابة وزير الثقافة بفيروس كورونا، قبل أن يستدرك بأن "المسؤول الحكومي يوجد في حال جيدة".

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