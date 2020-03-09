كندا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت بوني هنري مسؤولة الصحة في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي إن كندا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وإن الشخص المتوفي نزيل دار للرعاية.

وكانت هنري قد ذكرت أمس السبت أن الفحوص أثبتت أن اثنين من نزلاء مركز رعاية لين فالي في نورث فانكوفر مريضان بالفيروس بعد اكتشاف أن أحد العاملين في الدار مصاب به.