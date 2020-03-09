فيروس "كورونا" يقترب من الرئيس الأمريكي ترامب

هسبريس - متابعة

كشفت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، مساء اليوم، تواصل نائبين جمهوريين في الكونغرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما اليوم الاثنين، دخول الحجر الصحي.

وصافح الرئيس الأمريكي، النائب "دوغ كولينز" من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع "مات غايتس" من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.

وأعلن كولينز وغايتس اليوم، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيًا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير الماضي، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل قال الجيش الأمريكي، مساء اليوم، إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أن اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته" ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.

وأفاد مسؤول أمريكي لـ"رويترز" بإن المؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ألمانيا الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.