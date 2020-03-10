الصين تسجل 17 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن السلطات الصحية في البلاد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ترتفع بذلك إلى 80 ألفا و754 شخصا.

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، جرى تسجيل 17 وفاة و17 إصابة خلال يوم أمس الاثنين.