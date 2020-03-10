إيران تعلن 54 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس – د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 291 حالة، بعد تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 8042 بعد تسجيل 881 إصابة جديدة.

كما أعلن أن 2731 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).