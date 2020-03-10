24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/03/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:42
|13:43
|16:59
|19:35
|20:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا
- تعاني من الأكياس الدمعية .. لديك أسلوب حياة غير صحي
- هل تشعر بآلام الكتف؟ .. ابحث عن الأسباب وجرب العلاج
- التساهل في تناول المسكنات .. خطر صحي داهم
- الحزب المهدى من السماء
تسع سنوات على "خطاب 9 مارس" .. "مغرب جديد" بروح قديمة (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد - (145)
- ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش - (138)
- سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا" - (93)
- السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش - (84)
- هذا هو تاريخ الانخفاض المرتقب لأسعار المحروقات في المغرب - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بؤرة "كورونا" في الصين تطبق نظام "شفرة صحية"
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:48
قال إقليم هوبي الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه سيطبق نظام مراقبة عبر أجهزة الهاتف المحمول يتضمن "شفرة صحية" لبدء السماح للناس بالسفر داخل الإقليم في إطار سعيه لاستئناف مظاهر الحياة الطبيعية بعد انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة بأن الخطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج في الإقليم.
كانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن هوبي، مركز تفشي الفيروس، يدرس خططا للسماح للناس في مناطق يُعد انتقال العدوى فيها متوسطا أو محدودا بالتنقل.