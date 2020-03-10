بؤرة "كورونا" في الصين تطبق نظام "شفرة صحية"

هسبريس - رويترز

قال إقليم هوبي الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه سيطبق نظام مراقبة عبر أجهزة الهاتف المحمول يتضمن "شفرة صحية" لبدء السماح للناس بالسفر داخل الإقليم في إطار سعيه لاستئناف مظاهر الحياة الطبيعية بعد انتشار فيروس كورونا.

وأفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة بأن الخطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج في الإقليم.

كانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن هوبي، مركز تفشي الفيروس، يدرس خططا للسماح للناس في مناطق يُعد انتقال العدوى فيها متوسطا أو محدودا بالتنقل.