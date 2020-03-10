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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الصيني يعلن السيطرة على "كورونا" في بؤرة تفشي الوباء

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على "كورونا" في بؤرة تفشي الوباء

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على "كورونا" في بؤرة تفشي الوباء
هسبريس | شينخوا
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:50

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه تمّت "السيطرة عمليا" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إقليم هوبي بؤرة انتشار الوباء.

وتعهد الرئيس الصيني بمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بحزم للانتصار عليه خلال تفقده مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس بإقليم هوبي الصيني.

ودعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل جهود حازمة وقوية ودقيقة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه للدفاع عن هوبي وووهان.

وتوجه الرئيس الصيني فور حلوله بمدينة ووهان إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وللاطلاع على علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

وزار شي أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى العاملين الطبيين الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي ليل ونهار، وشجعهم على تعزيز الثقة بالتغلب على الوباء.

ويضم مستشفى هوهشنشان المؤقت 1000 سرير، وتم بناؤه كليا في غضون 10 أيام فقط، لعلاج مرضى "كورونا" بشكل خاص.

وتأتي زيارة شي في الوقت الذي سجلت فيه الصين أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة اليوم الثلاثاء منذ بدء الإبلاغ اليومي عن الإصابات قبل سبعة أسابيع.

وسجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي الوفيات في الصين جراء الإصابة بالفيروس 3136 شخصا، بينما يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 80 ألفا و754 شخصا.

ومن بين الإصابات الإجمالية تماثلت 59 ألفا و897 حالة للشفاء حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:02
الحزب الشيوعي الصيني معروف بكذبه. هذا الكلام فقط لإعادة الحياة إلى الاقتصاد
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2 - citoyenne الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:03
الحمد لله هناك امل انشاء الله يتم السيطرة عليه في باقي بقاع العالم يا رب.
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3 - الوجدي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:05
وفين هو اللقاح المضاد لهدا الفيروس اسي الرئيس.ارجعتي بحال الرؤساء العرب تتباهى بإنجاز صغير.
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4 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:06
مع كل المؤاخذات على طبيعة النظام الصيني الديكتاتوري الأبوي (الدولة تعرف مصلحتك أكثر منك) الا انه اثبت جدارته في الأوقات الصعبة حيث شكل انضباط المواطنين و حزم الدولة و خلقي الإيثار و تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية اللذان تتميز بهما الثقافة الآسيوية عامل الانتصار الأبرز، فالصين فعلا انتصرت عل الفيروس بفضل الله و ساهمت إجراءاتها القاسية في تجنيب العالم كارثة انسانية كبرى. على كل الفيروسات تصل ذروتها ثم تبدأ بالتراجع شهرا بعد اخر حتى تختفي حتى بدون اكتشاف لقاح حينها تتضح لنا الفجوة الزمنية بين امم الحزم و الهمم و البحث العلمي و المختبرات و الرعاية الصحية و بين امم العقاب الالهي و الشائعات و الثوم و البصل و الزعتر و النكت و التهريج.
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5 - N.H الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:08
هذه مجرد أكاذيب للتمويه على الرأي العالمي لقد كنتم سببا في تفشي هذا الفيروس القاتل في جميع بقاع العالم لهذا يجب فرض عقوبات جد صارمة على الصين و يجب التعامل مع الصينيين و منتوجاتهم بحزم من الأن فصاعدا
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6 - انا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:09
انها الصين يا سادة الكل يعمل بجد بدءا من الحكومة و الاطباء الى اخر فرد من المجتمع.
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7 - مغربي في ووهان الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:11
نعم اليوم زار الرئيس الصيني مدينة ووهان ليؤكد السيطرة على الفايروس في المركز ولكن هذا نجح بعد شهرين من العمل المتواصل مع تعاون مذهل من الساكنة ديال المدينة ولم يكن ذلك سهلا و مع دلك لازلنا مؤمنين انه يجب ان نبقى في منازلنا حتى يسمح لنا بذلك!
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8 - عبد الله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:15
وان شاء الله عما قريب تعلن باقي الدول عن سيطرتها على هذا الوباء كورونا
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9 - hilal الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:19
شعب عظيم بالجدية و حب الوطن تم السيطرة الى حد ما
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10 - Massin الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:20
الصينيين منصبطين جدا حكومة و شعبا . يجب على باقي العالم التعامل بالمثل فقط ل 14 يوما مرحلة احتضان الفيروس و الا فلينتضروا الكوارث حينها لن ينفع الاغلاق بفعل انتشار الوباء.
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11 - من المانيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:21
عندما تكون السلطۃ محتكرۃ من طرف حزب واحد او جهۃ واحدۃ تكون القرارات حاسمۃ و يتم تنفيذها دون تردد او تشويش او انتظار مصادقۃ البرلمان.و الشعب يمتثل للقوانين دون تماطل لان يعرف انه ليس هناك معارضۃ تصطاد في الماء العكر . و حتی عند تحمل المسوءليۃ الكل يعرف من هو المسوءل. هذا هو سبب سيطرت الصين علی الفيروس..اجي تشوف في اوروبا المعارضۃ تفكر في الانتخابات القادمۃ و اباطرۃ الاقتصاد و روءس الاموال يفكرون في الربح و الخسارۃ و اللصوص السياسيين يخافون علی كراسيهم و كورونا ينتشر و هم لحد الان لم يتخدو اي اجراء و كمثال علی ذلك المانيا الاحالات بالالاف و الحكومۃ تقف مكتوفۃ الايدي لكي لا ينهار الاقتصاد.
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12 - mre الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:26
كورونا كباقي فيروسات النزلة التي تقتل الملايين سنويا سيتراجع ان شاء الله مع اكتساب الانسان تدريجيا للمناعة الطبيعية ضده. خلق الله في الانسان ما لا يمكن تصوره. و الله أعلم.
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13 - hassia الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:28
L,allemgne declare l,italie comme pays de risque corona
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14 - الله أكبر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:28
هذه بشرى خير إنشاء الله اللهم إحفظنا جميعا
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