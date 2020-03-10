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كُتّاب وآراء
الرئيس الصيني يعلن السيطرة على "كورونا" في بؤرة تفشي الوباء
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه تمّت "السيطرة عمليا" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إقليم هوبي بؤرة انتشار الوباء.
وتعهد الرئيس الصيني بمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بحزم للانتصار عليه خلال تفقده مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس بإقليم هوبي الصيني.
ودعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل جهود حازمة وقوية ودقيقة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه للدفاع عن هوبي وووهان.
وتوجه الرئيس الصيني فور حلوله بمدينة ووهان إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وللاطلاع على علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.
وزار شي أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى العاملين الطبيين الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي ليل ونهار، وشجعهم على تعزيز الثقة بالتغلب على الوباء.
ويضم مستشفى هوهشنشان المؤقت 1000 سرير، وتم بناؤه كليا في غضون 10 أيام فقط، لعلاج مرضى "كورونا" بشكل خاص.
وتأتي زيارة شي في الوقت الذي سجلت فيه الصين أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة اليوم الثلاثاء منذ بدء الإبلاغ اليومي عن الإصابات قبل سبعة أسابيع.
وسجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبلغ إجمالي الوفيات في الصين جراء الإصابة بالفيروس 3136 شخصا، بينما يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 80 ألفا و754 شخصا.
ومن بين الإصابات الإجمالية تماثلت 59 ألفا و897 حالة للشفاء حتى الآن.