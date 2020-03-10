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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون عن "كورونا": ما زلنا في بداية هذا الوباء

ماكرون عن "كورونا": ما زلنا في بداية هذا الوباء

ماكرون عن "كورونا": ما زلنا في بداية هذا الوباء
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:08

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا في البلاد وأصاب أكثر من 1400.

وقال عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس "لا زلنا في بداية هذا الوباء"، داعيا الفرنسيين لتجنّب الذعر ومشددا على أن السلطات "منظّمة" لمواجهة الأزمة.

وفي سياق متصل قال مكتب الرئيس الفرنسي في تصريح صحافي لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، إن مدير المكتب باتريك سترزودا يعمل من المنزل بعدما خالط شخصا أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف مكتب ماكرون أنه لم تظهر أي أعراض على سترزودا وأنه سيخصع للفحص اليوم أو غدا.

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