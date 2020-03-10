الصين تنفي إقرار حظر صادرات الكمامات الطبية

هسبريس - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أمس، أن الحكومة الصينية لم تفرض أي حظر على صادرات الكمامات الطبية والمواد الخام اللازمة لإنتاجها، معربة عن دعمها للمعركة ضد فيروس كورونا الجديد في مختلف الدول.

وقال شوانغ خلال مؤتمر صحافي، أن الطلب المحلي في الصين على الكمامات ما زال مرتفعا وتوجد فجوة في العرض، وفي هذه المرحلة، قد تواجه البلدان بالفعل بعض الصعوبات في شراء الكمامات من الصين.

وأكد المتحدث ذاته أن الصين مستعدة لتوفير الكمامات والإمدادات الطبية الأخرى للبلدان الأخرى لدعم جهودها في مواجهة كورونا والعمل معها من أجل الحصول على النصر في المعركة ضد كورونا.