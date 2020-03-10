الجزائر تحظر التجمعات لمنع انتشار "كورونا"

هسبريس ـ أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، منع كل التجمعات للحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي سجل 20 إصابة مؤكدة.

وقال الوزير في مؤتمر في صحيفة الشعب الحكومية: "لقد تلقينا تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوقف كل المعارض ومنع كل التجمعات ومنها الملاعب".

وزاد "الرئيس قال لا نريد أي مخاطرة. كل التجمعات الرياضية والثقافية والسياسية".