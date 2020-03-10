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الجزائر تحظر التجمعات لمنع انتشار "كورونا"
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 17:58
أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، منع كل التجمعات للحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي سجل 20 إصابة مؤكدة.
وقال الوزير في مؤتمر في صحيفة الشعب الحكومية: "لقد تلقينا تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوقف كل المعارض ومنع كل التجمعات ومنها الملاعب".
وزاد "الرئيس قال لا نريد أي مخاطرة. كل التجمعات الرياضية والثقافية والسياسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - يونس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:33
وفي ايطاليا
إيطاليا تتحول إلى دولة أشباح.. الحكومة تحظر التحرك فى البلد لمنع انتشار كورونا.. رئيس الوزراء للشعب: ابقوا فى المنزل والنزول للضرورة القصوى وممنوع السفر الداخلى.. واستمرار إغلاق المدارس والجامعات
دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات، مع بزوغ فجر الثلاثاء، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.
وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة
.
إيطاليا تتحول إلى دولة أشباح.. الحكومة تحظر التحرك فى البلد لمنع انتشار كورونا.. رئيس الوزراء للشعب: ابقوا فى المنزل والنزول للضرورة القصوى وممنوع السفر الداخلى.. واستمرار إغلاق المدارس والجامعات
دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات، مع بزوغ فجر الثلاثاء، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.
وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة
.
2 - مراقب من قريب... الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:33
إنها فرصة لا تقدر للنظام الجزائري لمنع المظاهرات التي تخرج كل جمعة مند أزيد من سنة
3 - المصطفاوي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:45
حتى حراك الشباب الجزائري يون الجمعة، ولم الجمعة بذاتها؟ تبون يستغيث بكورونا لتنقذه من تهراس الراس ديال الحراك.
4 - الهروشي التطواني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:52
فرصة ذهبية لنظام الجنرالات الجزائري الفاسد العجوز وعميلته الحكومة التي أتت خلافا للحراك الشعبي الذي طالب فيه الشعب بتنقية البلد من رموز مخلفات الاستعمار الفرنسي، الآن بالتأكيد رصاصة الرحمة على هذا الحراك الشعبي والمسيرات المطالبة بالديموقراطية
5 - حاميدو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:00
كورونا هدية من السماء لعصابة النظام في الجزائر لخنق الحراك الذي رفع من سقف مطالبه داعيا إلى إسقاط النظام وقيام دولة مدنية لا مكان للعسكر فيها.
6 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:06
فرصة تمينة لكسر الحراك الشعبي الدي طال امده,كورونا احسن من شبيحة النظام العسكري.
7 - القنيطري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:08
منع تجمعات الحراك لحماية الجزائريين من فيروس الديموقراطية
8 - عبد الكريم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:08
الجزائر سجلت 20 حالة وكلهم في صحة جيدة وسيغادرون المستشفى خلال هذا الاسبوع ولم تسجل اية حالة وفاة وكرونا ايها المصطفاوي انتشرت في اكثر من 80 دولة منها المغرب وسيرى المغرب تزايد في المصابين بهذا الفيروس لأن حدودها متاخمة مع اسبانيا التي تحدها فرنسا وايطاليا
9 - Chaiba net الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:11
ظهرت كورونا لصالح الدولة الجزائرية بحيث أعطتها الفرصة لمنع التجمهر يعني الاحتجاج. انها فرصة على طبق من ذهب . العرب الفرسان لا يهابون المرض او الموت. و الموت اهون من ان يستلب حقك و انت واقف مصدوم و ان تعيش مغتربا مستلبا ببلد هو لك و انت منه. الفرص تأتي و تغيب الا انها نادرة. الاحتجاجات و المقاطعات و الاتفاقات اسهل ما يمكن بعدما انعم الله علينا بمواقع التواصل الاجتماعي. فهناك طرق اخطر من التجمهر و تحيى الحقوق في كنف المقاطعة لكل ما تمليه العصابات و كل ما لها فيه استثمار شخصي او كسب اللا مشروع.
10 - le faucon DZ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:19
لوكان تلتهاوا بهمكم ماشي خير عافونا يرحم والديكم
11 - SAMY الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:35
تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة خطية من اخيه فخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
جاء ذلك خلال استقبال خص به رئيس الجمهورية، السيد صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي يزور بلادنا حاليا.
وأدلى الوزير الجزائري بعيد اللقاء بتصريح قال فيه" لقد حظيت بشرف مقابلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وسلمته رسالة خطية من أخيه الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون مرفقة بالتهاني والشعور بالمحبة والتقدير والاحترام .
تطرقنا للعلاقات الثنائية في جميع المجالات هناك إرادة لدى البلدين و الحكومتين من أجل تكثيف وتوطيد هذه العلاقات وكذلك استمعت من فخامة الرئيس إلى توجيهاته فيما يخص الوضع الدولي الراهن في منطقتنا المغاربية بما فيها الوضع الحالي في ليبيا. َهناك تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا في جميع الأحوال.
وسنشرع في المستقبل نحو مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق مع أشقائنا في موريتانيا بكل محبة وتقدير بين الشعبين الشقيقين و الجارين.
جاء ذلك خلال استقبال خص به رئيس الجمهورية، السيد صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي يزور بلادنا حاليا.
وأدلى الوزير الجزائري بعيد اللقاء بتصريح قال فيه" لقد حظيت بشرف مقابلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وسلمته رسالة خطية من أخيه الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون مرفقة بالتهاني والشعور بالمحبة والتقدير والاحترام .
تطرقنا للعلاقات الثنائية في جميع المجالات هناك إرادة لدى البلدين و الحكومتين من أجل تكثيف وتوطيد هذه العلاقات وكذلك استمعت من فخامة الرئيس إلى توجيهاته فيما يخص الوضع الدولي الراهن في منطقتنا المغاربية بما فيها الوضع الحالي في ليبيا. َهناك تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا في جميع الأحوال.
وسنشرع في المستقبل نحو مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق مع أشقائنا في موريتانيا بكل محبة وتقدير بين الشعبين الشقيقين و الجارين.
12 - لعبد الكريم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:35
العجب! السيد تكلم عن الحراك و أنت تقفز بدون تبان...أتعلم ان المغرب لا حدود برية له مفتوحة الا مع موريتانيا عبر معبر واحد فقط، أتعلم ان بلدك حدوده مفتوحة على عدد كبير من الجهات و التي تشكل تهديدا كبيرا وخطيرا ...أتعلم ان سعر البترول هوى للقاع و ان ميزانية بلدك لن تقوى على تحمل مزيد من الضغط و ان تبون يجب ان يقول لكم أين هي الأموال المسروقة التي وعدكم بفضح ملفها؟ أتعلم ان اول إصابة كانت في بلدك و بالضبط في حاسي مسعود لمهندس ايطالي، يعني ان الكورونا وصلت لمركز انتاج النفط عندكم....تبعنا تمرض
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