ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 631 في إيطاليا

هسبريس - متابعة

أفادت مصادر إيطالية رسمية بأن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع من 463 إلى 631 ضحية.

وشكلت 168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا عددا قياسيا في ظرف 24 ساعة فقط.