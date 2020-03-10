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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 631 في إيطاليا

ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 631 في إيطاليا

ارتفاع عدد "وفيات كورونا" إلى 631 في إيطاليا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:37

أفادت مصادر إيطالية رسمية بأن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع من 463 إلى 631 ضحية.

وشكلت 168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا عددا قياسيا في ظرف 24 ساعة فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبو إسحاق الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:00
اعتقد أن الهلع والخوف والرعب الشديد وتأثيره على الجانب النفسي وبعدها على الجسم ساهم بارتفاع الوفيات في مسني إيطاليا، نأسف للشعب الإيطالي ما يجري ونأمل أن يتوقف انتشار هذا الفيروس المدمر.
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24
2 - مهاجر في المانيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:06
اللهم ارفع البلاء عن اشقائنا الايطالين يااااااارب وعن العالم باسره في الاول والاخير نحن بشر وفينا روح الانسانية
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49
3 - مغربي في شمال ايطاليا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:10
نرجو منكم الدعاء لنا الوباء خارج السيطرة في إيطاليا المرجو الحذر ثم الحذر كل يوم عدد في تزايد نتمناو من الله يرفع هذا البلاء آمين
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52
4 - صابر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:11
اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض.
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4
5 - كلنا ايطاليا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:15
قلبي معك يا ايطاليا
اه يا بلاد الجمال و الاناقة
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6 - ياسين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:17
اللهم ادهب عنا البلاء ورحمنا برحمتك ...
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7 - احمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:24
لزم الاحتياط التام و الالتزام بنصاءح المسؤولين عندكم. كلنا معرضون للإصابة،في جميع أنحاء العالم .دعواتنا للعالم كله.
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8 - عبدالعزيز الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:26
هذه محنة و سنتجاوزها بإذن الله انا مقيم في مدينة بولونيا بايطاليا، الوضع في إيطاليا لايحسد عليه. لكن الحمدلله الناس كلهم رغم الخوف كيعيشوا الحياة بشكل عادي. وليس كما يقال اننا نعاني قلة المواد الغدائية. بالعكس نعم الله متوفرة ولله الحمد. نسأل الله القدير أن ينجي الجميع. و يعين الجميع على مقاومة هذه المحنة.
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