ترامب: لا أعاني من أعراض "فيروس كورونا"

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يعاني من أعراض فيروس كورونا.

ويستعد ترامب عن إجراءات تحفيزية اقتصادية اليوم الثلاثاء لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تعافت فيه الأسواق الآجلة قبل بدء التداول.

ومن بين الإجراءات المتوقعة وضع تشريع لحماية العاملين بالساعة، الذين قد لا يتلقون رواتب بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي أو يتأثرون بإجراءات الحجر الصحي. كما أن ترامب سوف يعلن عن إجراءات على علاقة بخفض الضرائب على الرواتب.