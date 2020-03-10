24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  2. رصيف الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة الملك إلى بريطانيا (5.00)

  3. ارتفاع أسعار المحروقات (5.00)

  4. فتح باب التمويلات أمام ألف مقاولة بالدار البيضاء (5.00)

  5. الإقبال الأجنبي يرفع صادرات المغرب من الأحذية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا"

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا"

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:58

ذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن"، اليوم الثلاثاء، أن‭ ‬الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن دوريس شعرت بإعياء يوم الجمعة الماضي وهي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية.

وكانت وزير الصحة البريطانية قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.