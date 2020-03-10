إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

ذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن"، اليوم الثلاثاء، أن‭ ‬الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن دوريس شعرت بإعياء يوم الجمعة الماضي وهي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية.

وكانت وزير الصحة البريطانية قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.